Порошенко готує указ про демобілізацію військових, призваних минулого року

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада схвалить рішення про проведення в України трьох черг мобілізації в 2015 році, та готує указ про демобілізацію військових, які були призвані до Збройних сил минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив в ході зустрічі з керівниками обласних державних адміністрацій.

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«Просив би поставити в порядок денний (Верховної Ради - УНІАН) питання мобілізації як невідкладне і проголосувати. І сподіваюсь, що Рада продемонструє такий самий патріотизм, який демонструє українське суспільство, – сказав Порошенко. - До війська мають прийти свіжі сили, які замінять тих, хто мобілізувався раніше. Адже перша хвиля мобілізації відбулася майже рік тому, ми маємо відпустити хлопців з фронту. Це, в тому числі, ще одне з завдань мобілізації».

Порошенко подякував тим, хто «провів 6-7 місяців в окопах» за їх самовіддану службу Батьківщині. «Указ про демобілізацію готується, і я планую підписати його найближчим часом», - сказав глава держави, додавши, що підписання указу відбудеться одразу після нової хвилі мобілізації – аби не допустити зниження боєздатності країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня Порошенко підписав указ про проведення трьох етапів мобілізації в 2015 році.

"Я підписую цей указ і передаю його в парламент", - сказав він.

Передбачається, що три етапи мобілізації у 2015 році триватимуть з січня по серпень.

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Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тис. українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.