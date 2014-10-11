Порошенко обіцяє строковикам демобілізацію після початку стійкого перемир'я
Демобілізація військовослужбовців строкової служби буде проведена після встановлення стійкого перемир'я.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав на брифінгу в Харкові.
“Військовослужбовці строкової служби не повинні брати участь в антитерористичній операції, крім випадків Національної гвардії, оскільки до них призов не зупинявся. Як тільки буде перша хвиля демобілізації, вони під неї потраплять. Зараз поки що можливості для демобілізації в умовах де-факто військових дій немає”, - заявив президент.
Читайте такожРосійськомовні українці найбільше постраждали від дій Росії - Порошенко“Як тільки буде стале припинення вогню, як тільки лінія оборони буде побудована, як тільки наші бригади, а це має бути найближчим часом, будуть розгорнуті в повний бойовий оборонний порядок, у нас буде можливість почати кроки з демобілізації”, - сказав Порошенко.