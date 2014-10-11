Порошенко обіцяє строковикам демобілізацію після початку стійкого перемир'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав на брифінгу в Харкові.

“Військовослужбовці строкової служби не повинні брати участь в антитерористичній операції, крім випадків Національної гвардії, оскільки до них призов не зупинявся. Як тільки буде перша хвиля демобілізації, вони під неї потраплять. Зараз поки що можливості для демобілізації в умовах де-факто військових дій немає”, - заявив президент.

Читайте такожРосійськомовні українці найбільше постраждали від дій Росії - Порошенко“Як тільки буде стале припинення вогню, як тільки лінія оборони буде побудована, як тільки наші бригади, а це має бути найближчим часом, будуть розгорнуті в повний бойовий оборонний порядок, у нас буде можливість почати кроки з демобілізації”, - сказав Порошенко.