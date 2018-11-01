У Києві проходить брифінг Порошенка та Меркель (онлайн-трансляція)
15:22, 01 листопада 2018Політика
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Раніше пройшла зустріч Порошенка та Меркель у форматі "віч-на-віч".
Ілюстрація / REUTERS
У Києві проходить брифінг президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель, яка перебуває з візитом в Україні на запрошення глави Української держави.
Раніше пройшла зустріч Порошенка та Меркель у форматі «віч-на-віч».
Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі президента України інформували, що Порошенко і Меркель на зустрічі 1 листопада скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії російській агресії.
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