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Меркель 1 листопада відвідає Україну

15:17, 26 жовтня 2018
Політика
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Ангела Меркель / фото REUTERS

Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

"Канцлер Ангела Меркель відвідає Київ 1 листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Канцлера зустрічатиме президент України Петро Порошенко з військовими почестями.

"Спільна зустріч зосереджуватиметься на двосторонніх відносинах між Німеччиною та Україною. Іншими важливими темами буде конфлікт на сході України та виконання Мінських угод", - сказано у повідомленні.

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Також Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Вони обговорюватимуть двосторонні, економічні та міжнародні питання.

Крім того, вона проведе зустрічі з головами парламентських фракцій та студентами.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко наприкінці серпня заявляв, що Меркель на початку листопада здійснить візит в Україну.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що українська сторона під час візиту Меркель порушить питання посилення санкцій проти Росії через блокування звільнення українських бранців.

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Теги: #Порошенко і Меркель#Ангела Меркель