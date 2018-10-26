Меркель 1 листопада відвідає Україну

Порошенко та Меркель обговорять ситуацію на сході України.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель 1 листопада здійснить візит до України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

"Канцлер Ангела Меркель відвідає Київ 1 листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Канцлера зустрічатиме президент України Петро Порошенко з військовими почестями.

"Спільна зустріч зосереджуватиметься на двосторонніх відносинах між Німеччиною та Україною. Іншими важливими темами буде конфлікт на сході України та виконання Мінських угод", - сказано у повідомленні.

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Також Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Вони обговорюватимуть двосторонні, економічні та міжнародні питання.

Крім того, вона проведе зустрічі з головами парламентських фракцій та студентами.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко наприкінці серпня заявляв, що Меркель на початку листопада здійснить візит в Україну.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що українська сторона під час візиту Меркель порушить питання посилення санкцій проти Росії через блокування звільнення українських бранців.