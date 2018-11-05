Тимошенко: кланова система веде війну проти громадських активістів

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагає розглянути завтра в парламенті питання про створення тимчасової слідчої комісії у справі активістки Катерину Гандзюк.

«Батьківщина» наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії для розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на активістів і вимагає поставити до порядку денного та ухвалити закон про ТСК (№1098).

Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів.

«Безмежно співчуваючи родині Катерині, ми маємо звернути увагу на те, що з початку 2018 року зафіксовано 54 замахи на життя та здоров’я громадських діячів. Це означає системну війну, яка ведеться в Україні проти активістів. У більшості – це молоді люди, які не хочуть миритися з клановою системою», – наголосила вона.

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«Це означає системну війну, яка ведеться в Україні проти активістів. У більшості – це молоді люди, які не хочуть миритися з клановою системою», – наголосила вона.

Юлія Тимошенко зауважила, що створення ТСК – це пряма норма Конституції України. Вона звернулася до Голови парламенту Андрія Парубія з вимогою вирішити це питання і поставити законопроект про створення ТСК першочергово.

«Якщо вбивати наших дітей нахабно, цинічно за те, що вони борються з українською мафією, яка заполонила Україну, якщо не реагувати, це означатиме, що ми такі самі, як і ті, хто обливає їх кислотою, хто оголосив проти них війну», – сказала вона.

У разі, якщо законопроект про створення ТСК не буде винесено на розгляд, «Батьківщина» відмовляється голосувати за інші питання порядку денного.