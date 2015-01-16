У Держдумі назвали резолюцію Європарламенту банальною
10:25, 16 січня 2015Політика
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Резолюцію Європарламенту, у якій міститься заклик зберегти та посилити санкції проти Росії назвали банальною та небезпечною.
Пушков про резолюцію ЄП: "Банально і небезпечно" / rodina.ru
Про це написав голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков на своїй сторінці у Twitter.
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"Закликаючи зберегти і навіть посилити санкції проти Росії, Європарламент йде шляхом підтримки напруженості в Європі. Банально і небезпечно", - заявив він.
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