Міністр фінансів США відвідає Україну дорогою з Давосу

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США, яке цитує Радіо Свобода.

«Після участі у форумі міністр Лью відвідає інші країни Європи, зокрема Україну, де зустрінеться з високопоставленими урядовцями й обговорить додаткову американську допомогу, про яку заявляли цього тижня», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожДерждеп США вважає Росію відповідальною за теракт у Волновасі13 січня Міністерство фінансів США повідомило, що Вашингтон планує надати Україні цього року позикові гарантії на суму у 2 мільярди доларів у рамках широкого міжнародного пакета підтримки з метою не допустити дефолту країни. Як мовиться в заяві, ці гарантії залежатимуть від виконання Києвом умов програми позики від Міжнародного валютного фонду.