Яценюк стверджує, що відмовився від 2 мільйонів
15:46, 17 березня 2008Політика
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Кошторис ВР досі не затверджений...
|Арсеній ЯЦЕНЮК
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні під час погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ці кошти передбачені проектом кошторису ВР України на 2008 рік. «Я відмовився від 2 млн. грн. для закупівлі дорогих автомобілів для голови ВР», - сказав він.
При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що кошторис ВР досі не затверджений і тому закликав парламент ухвалити необхідне рішення.
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