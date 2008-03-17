Яценюк стверджує, що відмовився від 2 мільйонів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що відмовився від використання двох мільйонів гривень, передбачених на придбання автомобілів для голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні під час погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ці кошти передбачені проектом кошторису ВР України на 2008 рік. «Я відмовився від 2 млн. грн. для закупівлі дорогих автомобілів для голови ВР», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що кошторис ВР досі не затверджений і тому закликав парламент ухвалити необхідне рішення.