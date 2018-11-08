Рада планує вдвічі збільшити український контроль на морі

Ухвалення закону дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 миль, створить підстави для суттєвого скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі та для запобігання випадкам порушення державного кордону.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про прилеглу зону України» (№8361).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 народних депутатів.

Народний депутат від «БПП» Ірина Фріз зазначила, що прийняття закону дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 миль, створить підстави для суттєвого скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі, а також для запобігання випадкам порушення державного кордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні та забезпечення економічного суверенітету України.

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У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що на сьогодні Україна не встановила прилеглої зони, а, відповідно, відсутній і нормативно-правовий акт, який регулював би її правовий статус та режим.

Законопроектом визначено, що прилегла зона України – це морський район, який прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані 24 морських миль, відлічуваних від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

У законопроекті зазначається, що Україна у своїй прилеглій зоні через уповноважені органи здійснює контроль та юрисдикцію, необхідні для запобігання порушенням митних, фіскальних, імміграційних і санітарних правил у межах території України, включаючи внутрішні морські води України та її територіальне море.

З метою запобігання порушенням уповноважені органи України мають право зупиняти, здійснювати огляд, затримання чи арешт суден під українським чи іноземним прапором та/або членів їх екіпажів (за винятком військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою) у разі, якщо існують достатні підстави вважати, що судно, яке здійснює плавання у прилеглій зоні України, порушило чи може порушити вимоги законодавства України.

Право зупиняти, здійснювати огляди, переслідувати за гарячими слідами, затримувати судна та/або членів їх екіпажів за правопорушення у прилеглій зоні надається органам Морської охорони Державної прикордонної служби України в особі командира (начальника) судна, яким виявлено порушення і проведено затримання порушника.

Законопроектом передбачено, що проти суден-порушників вживаються зумовлені обставинами заходи, необхідні для припинення порушення і затримання порушників, включаючи застосування сили, у порядку, встановленому чинним законодавством.