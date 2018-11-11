НАТО у день псевдовиборів в ОРДЛО звернувся до Росії

В Альянсі заявили, що не визнають результатів псевдовиборів.

Організація північноатлантичного договору (НАТО) закликає владу Російської Федерації вивести її війська з окупованого Донбасу і припинити підтримку контрольованих нею бойовиків у день псевдовиборів.

Про це йдеться у заяві на сайті Альянсу.

"НАТО не визнає, як повідомляється "вибори", що проводяться 11 листопада на самопроголошених і невизнаних "Луганській народній республіці" і "Донецькій народній республіці". Вони суперечать букві та духу Мінських угод та підривають зусилля на шляху до мирного урегулювання конфлікту", - наголошується у заяві.

"НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо закликати Росію вивести її війська та припинити усю підтримку збройним групам в Донецькій і Луганській областях в Україні", - заявили в Альянсі.

"Ми закликаємо до повного виконання Мінських угод усіма сторонами, і підтримуємо зусилля Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи", – йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей сьогодні, 11 листопада, відбуваються так звані «позачергові вибори глав «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

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Також чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі і спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявили, що так звані «вибори» не відповідають ні букві, ні духу Мінських угод.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і голова СБУ Василь Грицак попередили про кримінальну відповідальність за організацію і проведення так званих «виборів» в ОРДЛО.

Грицак заявив, що російська влада в Москві вже призначила нових ватажків для здійснення управління на окупованому Донбасі, а тепер хоче їх легітимізувати шляхом проведення так званих «виборів».

«Так званих глав «ДНР» і «ЛНР» вже призначено в Москві - це Пушилін і Пасічник», - наголосив Грицак.

«Залишилося небагато - фактично надати видимість легітимності проведенню цього дійства на Донбасі», - додав він.

Також Грицак заявив, що в Москві вже визначили «результати» підтримки ватажків бойовиків і явки населення на псевдовиборах на окупованому Донбасі. За даними СБУ, «попередньо вже намалювали для «перемоги» Пушиліна в так званій «ДНР» 55%, Пасічника в «ЛНР» - 63%».