Українська сторона у ТКГ: псевдовибори на Донбасі — свідома провокація Кремля

Своїми діями Росія вчергове грубо порушила основоположні норми та принципи міжнародного права, наголосили українські представники у ТКГ.

Організація Російською Федерацією псевдовиборів на окупованій частині Донецької і Луганської областей спрямована на зрив крихкого процесу мирного врегулювання на сході України.

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Відповідну заяву української сторони в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі опублікувала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у зв'язку з організацією РФ так званих «позачергових виборів» на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.

"Українська сторона Тристоронньої контактної групи рішуче засуджує організацію Російською Федерацією 11 листопада 2018 року так званих «позачергових виборів» на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях України. Своїми діями Росія вчергове грубо порушила основоположні норми і принципи міжнародного права та законодавство України", - йдеться у заяві.

"Одночасно, як сторона і підписант Мінських домовленостей Російська Федерація вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними. Російська Федерація протягом 2014-2018 так і не вивела військову техніку, своїх військових з окупованих територій, продовжує спонсорувати і підтримувати незаконні озброєні формування технічно і фінансово", - наголошують учасники переговорів у Мінську від України.

"Росія заблокувала процес звільнення політв’язнів Кремля заручників та пошук зниклих безвісти на окупованих нею територіях. РФ відмовляється обговорювати питання повернення під український контроль україно-російської частини кордону, чим всі ці роки значно ускладнює роботу підгруп у Мінську", - йдеться у заяві.

"Ігноруючи консолідовану позицію світової спільноти і міжнародних організацій щодо нелегітимного характеру зазначених псевдовиборів та невизнання їх результатів, Кремль свідомо пішов на загострення ситуації на Донбасі. Псевдовибори - це провокація, спрямована на зрив крихкого процесу мирного врегулювання на Донбасі", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей сьогодні відбуваються так звані «позачергові вибори глав «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

Світова спільнота виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Також чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі і спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявили, що так звані «вибори» не відповідають ні букві, ні духу Мінських угод.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і голова СБУ Василь Грицак попередили про кримінальну відповідальність за організацію і проведення так званих «виборів» в ОРДЛО.

Грицак заявив, що російська влада в Москві вже призначила нових ватажків для здійснення управління на окупованому Донбасі, а тепер хоче їх легітимізувати шляхом проведення так званих «виборів».

«Так званих глав «ДНР» і «ЛНР» вже призначено в Москві - це Пушилін і Пасічник», - наголосив Грицак.

«Залишилося небагато - фактично надати видимість легітимності проведенню цього дійства на Донбасі», - додав він.

Також Грицак заявив, що в Москві вже визначили «результати» підтримки ватажків бойовиків і явки населення на псевдовиборах на окупованому Донбасі. За даними СБУ, «попередньо вже намалювали для «перемоги» Пушиліна в так званій «ДНР» 55%, Пасічника в «ЛНР» - 63%».