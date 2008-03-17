Ахметов співчуває побитому за його фото кореспондентові

Президент футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ висловив співчуття фотокореспонденту "Укрінформу" Ігорю ТКАЧЕНКУ в зв`язку з інцидентом, який стався між ним і директором стадіону "Олімпійський" Геннадієм КАЛІЩУКОМ у Донецьку 15 березня під час матчу "Шахтар" – "Металіст".

Як повідомив І. ТКАЧЕНКО, Р. АХМЕТОВ двічі особисто подзвонив йому і висловив співчуття.

"Рінат Леонідович дзвонив мені двічі. Те, що сталося, він назвав волаючим фактом. Він дуже шкодує, що такий інцидент мав місце, висловив співчуття і побажав мені швидкого одужання", - сказав І. ТКАЧЕНКО.

За його словами, Р. АХМЕТОВ також "висловив готовність допомогти з придбанням дорогих ліків".

"Він сказав, що завжди радий бачити мене на стадіоні під час матчів "Шахтаря", - додав фотокореспондент.

"Я можу запевнити, що завжди фотографував Р. АХМЕТОВА на стадіоні, і ніколи в мене при цьому не було проблем, з боку ФК "Шахтар" мені в цьому ніхто не перешкоджав", - додав І. ТКАЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня на стадіоні "Олімпійський" у Донецьку, під час матчу "Шахтар" - "Металіст", між фотокореспондентом агентства Укрінформ І. ТКАЧЕНКОМ і директором стадіону Г. КАЛІЩУКОМ стався інцидент. За словами І. ТКАЧЕНКА, директор побив його, і заборонив фотографувати президента ФК "Шахтар" Ріната АХМЕТОВА, котрий знаходився в VIP-ложі .

Сам Г. КАЛІЩУК факт інциденту заперечує.

Прес-служба "Шахтаря" пояснила, що клуб не має до того, що сталося, ніякого відношення.