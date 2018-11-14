Релігієзнавець напророкував Московському патріархату "трагічне" майбутнє

Всі елементи ідентичності УПЦ МП будуть зруйновані зі створенням нової церкви, вважає експерт.

Після створення в Україні єдиної помісної православної церкви, УПЦ Московського патріархату перетвориться на розколоту маргінальну структуру і втратить вплив, хоча і не припинить свого існування.

Таку думку висловив релігієзнавець Андрій Юраш, передає «Обозреватель». Він вважає, що всі елементи ідентичності УПЦ МП будуть зруйновані зі створенням нової церкви.

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"В організаційному плані УПЦ буде поступово розколюватися, з неї будуть все активніше виходити єпископи і священнослужителі, які поділяють ідеологію помісного українського православ'я. Є єпископи, які вже це задекларували. Я переконаний, що є кілька десятків владик, які за відповідних обставин будуть готові більшістю свого духовенства приєднатися до автокефального руху", - заявив експерт.

З іншого боку, прогнозує Юраш, УПЦ МП як структура в єдності з Московським патріархатом збережеться.

"У цьому ніхто не сумнівається. Статистика говорить, що від 14% до 19% населення України є свідомими прихильниками московської юрисдикції, і їй будуть забезпечені всі умови", - зазначив він.

За словами релігієзнавця, "в глобальному вимірі це буде трагічно для самої УПЦ МП".

"Вона буде маргіналізуватися, зменшуватися, не займати нішу найчисленнішої і найвпливовішої у православному середовищі єдиної канонічної структури, яку вона займала до цього часу. Всі елементи її ідентичності зі створенням помісної церкви будуть зруйновані. Вона втратить самодостатню органічну єдність, якою вона пишалася 25 років з часів Харківського собору", - вважає Юраш.