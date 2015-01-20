ОБСЄ вимагає негайно припинити бойові дії на Донбасі

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, міністр закордонних справ головуючої в ОБСЄ Сербії Івіца Дачич привітав прийняття декларації постійними представниками 57 країн-членів в ОБСЄ під час сьогоднішнього засідання Постійної ради організації у Відні, відповідно до якої, країни-учасниці організації закликають до негайного припинення вогню в Україні та повної імплементації Мінських угод.

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“Декларація підтверджує тверде переконання всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, що питання припинення насильства та воєнних дій на сході України не може бути врегульовано на полі бою, а лише за столом переговорів”, - зазначив Дачич.

Разом з тим він закликав всі сторони негайно розпочати рух в напрямку врегулювання ситуації та припинення вогню.

Також сербський міністр закликав усі сторони повною мірою використовувати всі інструменти ОБСЄ для врегулювання конфлікту.

В декларації країни-члени ОБСЄ висловили “серйозне занепокоєння через воєнну ескалацію протягом останніх днів на сході України“ та закликали негайно реалізувати положення мінських протоколу від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня.

Також Постійна рада ОБСЄ висловила повну підтримку спеціальному представнику організації із врегулювання ситуації на сході України, послу Хайді Тальявіні.

Країни-члени ОБСЄ “закликають всіх підписантів Мінських домовленостей якнайшвидше провести зустріч для досягнення практичного прогресу у повній імплементації положень Мінських угод”.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

19 вересня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.

Перших домовленостей про припинення вогню було досягнуто на засіданні контактної групи 5 вересня.

Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення і сили АТО.

З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи продовжували порушувати режим припинення вогню, хоча дещо зменшили кількість обстрілів.

З 8 січня 2015 р. бойовики посилили обстріли українських силовиків та населених пунктів на Донбасі.

РФ ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Окрім цього, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

19 січня МЗС України заявив, що Київ повною мірою виконує Мінські домовленості і чотири довгі місяці чекає їх виконання з боку Росії та бойовиків.