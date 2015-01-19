ОБСЄ дорікнули за бездіяльність на Донбасі

Про це заявив заступник главии МВС з питань євроінтеграції Тигран Авакян у ході розмови з Главою моніторингової місії ОБСЄ Послом Ертугрул Апаканом, пише Українська правда.

Авакян закликав ОБСЄ та все європейське співтовариство вжити негайних і найрадикальніші заходи щодо повного припинення терористичних дій на території України.

Заступник глави МВС підкреслив, що трагедія у Вуглегірську стала можливою виключно в внаслідок підтримки терористичних банд з боку Російської Федерації.

При цьому Авакян висловив подив і рішучий протест у зв'язку з незадовільними результатами діяльності СММ ОБСЄ щодо дотримання Мінських угод, в тому числі, в частині дотримання режиму тиші.

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"Недостатня наполегливість Міжнародної місії дає можливість терористам безкарно порушувати цей режим, що і призвело до трагічної загибелі дітей (у Вуглегірську)", - підкреслив заступник міністра.

У свою чергу голова СММ ОБСЄ заявив, що має намір терміново зв'язатися з представниками Місії ОБСЄ в Донецькій області та зробити необхідні кроки для організації дієвого контролю за дотриманням Мінських угод.

Як відомо, 18 січня начальник облуправління МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявив, що на Донеччині терористи не припиняють обстріли житлових будинків, внаслідок чого гинуть люди, в т.ч. діти.