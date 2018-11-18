У НАТО запропонували заходи для протистояння гібридним операціям Кремля

У канадському Галіфаксі відбувається 64-та щорічна сесія Парламентської асамблеї Альянсу.

Британський парламентарій Лорд Джоплінг у своїй доповіді на Парламентській асамблеї НАТО, 64-та щорічна сесія якої відбувається у канадському Галіфаксі, запропонував низку конкретних пропозицій щодо посилення реакції євроатлантичної спільноти на гібридні операції Кремля.

Про це повідомила голова Постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат з фракції БПП Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

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«Головними пропозиціями для країн членів НАТО, які були виголошені у доповіді є: освітня політика, оскільки стійке, патріотичне суспільство є першою лінією оборони; посилення узгодженості та координації дій в рамках НАТО; підвищення стратегічної обізнаності між країнами членами-НАТО, з метою посилення зв’язків та координації дій спецпідрозділів серед країн-членів НАТО; боротьба з фейковими новинами та пропагандою; боротьба з дезінформацією та її російськими носіями; кіберзахист та інші», - написала вона.

Як зазначила Фріз, доповідач звернув увагу на необхідність продовжувати зусилля, спрямовані на диверсифікацію імпорту енергоносіїв та сприяння енергоефективності, в тому числі, шляхом впровадження бачення Енергетичного Союзу ЄС.

За її словами, Джоплін у своїй доповіді також наголосив: «Щоб обмежити простір для російської гібридної війни, необхідно вирішити проблему «сірих зон» у Східній Європі. Залишаючи східноєвропейські країни в невизначеному становищі, це причина для подальшої російської агресії та напружених стосунків із Заходом».

«Грузія, Україна та Молдова, а також країни Західних Балкан, повинні мати чітку перспективу членства як в НАТО, так і в ЄС. Їхнє приєднання має базуватися виключно на запровадженні критеріїв їхнього членства», - процитувала Джоплінга голова Постійної делегації України у ПА НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Канаді розпочалося чотириденне засідання 64-ї щорічної сесії Парламентської Асамблеї НАТО. Українська делегація на цій сесії зверне увагу на ситуацію в окупованому Криму і на сході України, а також на загрозливу для Чорноморського та Середземноморського регіонів ситуацію в Азовському морі через агресивні дії Кремля.