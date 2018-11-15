У НАТО фейкові "вибори" на окупованому Донбасі назвали частиною гібридної війни РФ проти України

За словами президента парламентської асамблеї НАТО, Україна лишається полігоном кремлівської пропаганди та об’єктом гібридної війни.

Так звані "вибори", які відбулися минулої неділі в угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" є частиною гібридної війни Кремля проти України.

Таку заяву зробила президент парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене, повідомляє "Голос Америки".

"Це не вибори, це фейкові "вибори". Жодна країна НАТО, жодна країна Європейського Союзу не визнає ці "вибори". Не буде жодних наслідків, вони порушують міжнародне право. Щоб вони не говорили, це не вибори, а частина гібридної війни", - наголосила Юкневічене.

За словами президента парламентської асамблеї НАТО, Україна лишається полігоном кремлівської пропаганди та об’єктом гібридної війни.

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"Це ті ж самі дії, до яких вдавався КДБ за часів Радянського Союзу. Всі ці методи зараз працюють, тільки вже з урахуванням особливостей сучасного світу, з використанням Інтернету, соцмереж - всього того, що вони (росіяни - ред) можуть використати", - заявила посадовець.

Юкневічене також звернула увагу на окремі елементи інформаційної війни Росії проти України.

"Навіть той наратив, який використовує Кремль у західних ЗМІ про те, що конфлікт в Україні це український конфлікт. Це не український конфлікт, це агресія Росії проти України. Там офіцери Російської Федерації керують цими так званими сепаратистами. Не було б ніякого сепаратизму, якщо б не вторгнення Росії в цю країну", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходило "голосування" на так званих "виборах" "глав республік" і "депутатів народних рад".

Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що їхнє проведення є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко наголосив, що фейкові вибори на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їхнє проведення.