ГПУ розпочала підготовку документів для екстрадиції Януковича, Азарова та Колобова

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як раніше повідомлялося, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Януковича, Азарова та Колобова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Зазначені високопосадовці підозрюються у заволодінні державними коштами в особливо великому розмірі у сумі понад 220 млн грн.

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Після підтвердження Інтерполом інформації про оголошення Януковича, Азарова та Колобова у міжнародний розшук, а також завдяки здобутим у ході розслідування кримінального провадження доказів, 19 січня 2015 року слідчим суддею задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та вказаним особам обрано запобіжний захід - тримання під вартою, що є обов’язковою передумовою звернення до правоохоронних органів іноземних країн про видачу підозрюваних Україні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники», зокрема й Азаров.

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

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Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

12 січня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Миколу Азарова і ще декількох осіб.

16 січня генпрокурор Віталій Ярема заявив, що Генеральна прокуратура готує пакет документів для початку процедури екстрадиції з РФ Януковича, Азарова й інших українських високопосадовців, яких Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.