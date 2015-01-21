На 31-му та 29-му блокпостах відбувається перегрупування українських військ - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

«Загалом 29-й блокпост – наш. Там відбувається перегрупування. Так само біля 31-го блокпосту відбувається перегрупування», - сказав він.

Матюхін також пояснив, чому вчора українським військовим потрібно було відійти від 31-го блокпосту. «Із 31-го блокпосту потрібно було відійти для того, щоб зберегти життя людей. Тут є відповідні підрозділи і люди, які це вирішують. Вчора, для того, щоб зберегти життя людей, потрібно було відійти», - наголосив він.

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На прохання журналістів надати останню інформацію щодо ситуації у Донецькому аеропорту Матюхін відповів: «По Донецькому аеропорту інформація досить обмежена… Ймовірно, там відбуваються якісь дії, про які не потрібно розповідати всім, щоб не завадити нашим військовим повністю звільнити Донецький аеропорт від терористів».