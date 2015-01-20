Українські військові кажуть, що таки залишили 31-й блокпост на Луганщині

Українські військові залишили 31-й блокпост у Луганській області після багатогодинного протистояння, повідомляє ТСН.16:45.

Бійці кажуть, що в результаті бойових дій є загиблі і поранені з української сторони, але їхня кількість наразі невідома. 29-й блокпост залишається під контролем українських військових.

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"Я зараз в Тошковці, по нам ведуть обстріл з "Градів". 31-й блокпост вже залишений. Є 300-ті, є 200-ті, точних даних поки що нема. 29-й блокпост наш, ведеться бій - люди стоять, захищають блокпост. Іде підкріплення, допомога, будемо докладати всіх зусиль, щоб утримати в своїх силах. Танки, "Гради", міномети, жива сила - все, що є на озброєнні у них, зі всього ведеться стрільба", - повідомив телефоном військовослужбовець 24-ї механізованої бригади.

За інформацією блогера Сергія Іванова, серед українських військових - 1 загиблий і 7 поранених. На даний момент розвідка зафіксувала 8 танків, а з Луганська вийшла колона бронетехніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, командир батальйону «Донбас», народний депутат (фракція «Самопоміч») Семен Семенченко заявив, що бойовики артударами завдали серйозних ушкоджень 31-му блокпосту на Бахмутськой трасі в Луганській області, є велика кількість поранених.

Пізніше блогер Сергій Іванов повідомив, що російські військові знищили 31-й блокпост на Бахмутській трасі. Інформацію Іванова підтвердив боєць батальйону "Донбас" Євген Шевченко.

"Танки прорвалися на Бахмутці та росіяни вже зайшли до с. Жолобок. 24 бригада, наші сусіди, зазнавши втрат, під вогнем зі всіх видів артилерійського озброєння залишила 31-й блокпост. Йде бій за 29-й!" - повідомив він.

У свою чергу, журналіст Роман Бочкала, який висвітлює бойові дії в зоні АТО, наголосив, що інформація про здачу 31-го блокпоста недостовірна: "Відставити паніку. Пост не зданий. Просто наші хлопці провели перегрупування"