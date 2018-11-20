Експерти назвали негативні наслідки Майдану - опитування

Найбільша кількість експертів вказали, що негативним наслідком Революції гідності є втрата Україною територіальної цілісності внаслідок збройної агресії Росії.

Одним із негативних наслідків Майдану експерти вважають зниження рівнів економічного розвитку України та життя громадян.

Про це йдеться у результатах опитування 80 українських експертів щодо оцінки подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 12-18 листопада.

До негативних наслідків Майдану 47 опитаних експертів відносять втрату Україною територіальної цілісності внаслідок збройної агресії Росії.

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"Але експерти зазначають, що до цього призвів не сам Майдан як такий, а реакція Росії на революційні події в Україні та її бажання скористатися тимчасовою слабкістю української держави", - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

Крім того, негативним наслідком Майдану 16 експертів вважають зниження рівня економічного розвитку та рівня життя населення.

Втім, конфлікт з Росією деякі експерти розглядають і як згуртовувальний фактор для українського суспільства, визнаючи високу ціну цього конфлікту для України.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з опитуванням соціологічного центру імені Михайла Драгоманова, найбільше українців хвилюють військові дії на Донбасі, корупція в органах влади, безробіття та зростання цін.