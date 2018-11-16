Найбільше українців хвилюють війна, корупція та безробіття – опитування

Водночас, найменше українців хвилює питання статусу російської мови.

Найбільше українців хвилюють військові дії на Донбасі, корупція в органах влади, безробіття та зростання цін.

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Про це свідчать презентовані на прес-конференції в УНАІН соціологом Сергієм Штепою та політичним експертом Ростиславом Балабаном результати опитування соціологічного центру імені Михайла Драгоманова.

«З-поміж найбільш актуальних проблем, які хвилюють українців, на першому місці – військові дії на сході України (66,5%), на другому – корупція в органах влади (40,4%), на третьому – безробіття (30,7%) та зростання цін (30,6%)», - йдеться в оприлюднених матеріалах.

Зазначається, що найменше українців хвилює питання статусу російської мови – 2,4%.

***Репрезентативне опитування дорослого населення України було проведено 27 жовтня – 4 листопада 2018 року методом особистого інтерв’ю. Опитано 1,8 тисяч респондентів, які мешкають в усіх областях України (крім АР Крим та територій ОРДЛО). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за результатами спільного соціологічного дослідження, проведеного в жовтні Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг», майже 80% громадян вважає, що Україна рухається у неправильному напрямку.