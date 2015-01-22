Сергєєв: Росія постане перед судом за окупацію Криму та військову агресію на Донбасі



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Практично рік тому у лютому-березні 2014 року Російська Федерація пішла на маніпуляцію основними принципами ООН, а саме правом на самовизначення і правом на захист для того, щоб створити фіктивний юридичний привід для вторгнення в Україну. В результаті цього Російська Федерація окупувала та анексувала частину суверенної території України, Автономну республіку Крим і місто Севастополь. Рано чи пізно Російська Федерація повинна буде постати в суді за злочини та агресію проти України", - висловив впевненість український посол.

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У цьому зв'язку він наголосив, що Росія до сих пір продовжує проводити військову агресію в Донецькій та Луганській областях шляхом відправки військових підрозділів та постачання важкого озброєння місцевим групам терористів, а також готувати та фінансувати найманців для підтримання агресії.