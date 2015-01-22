Сергєєв: Росія постане перед судом за окупацію Криму та військову агресію на Донбасі
Голова постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв висловлює переконання, що Росія постане перед судом за окупацію Криму та військову агресію на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.
"Практично рік тому у лютому-березні 2014 року Російська Федерація пішла на маніпуляцію основними принципами ООН, а саме правом на самовизначення і правом на захист для того, щоб створити фіктивний юридичний привід для вторгнення в Україну. В результаті цього Російська Федерація окупувала та анексувала частину суверенної території України, Автономну республіку Крим і місто Севастополь. Рано чи пізно Російська Федерація повинна буде постати в суді за злочини та агресію проти України", - висловив впевненість український посол.
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У цьому зв'язку він наголосив, що Росія до сих пір продовжує проводити військову агресію в Донецькій та Луганській областях шляхом відправки військових підрозділів та постачання важкого озброєння місцевим групам терористів, а також готувати та фінансувати найманців для підтримання агресії.