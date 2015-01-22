Військовий журналіст: Я говорив начальнику Генштабу - залиште аеропорт, у нас немає військ для цього

Про це він розповів журналу Новое Время.

«Утримати малими силами такий об'єкт неможливо. Якщо ми хочемо це робити, нам потрібно збільшувати там угруповання і створювати сприятливі умови для його базування», - говорить Бутусов.

За його словами, щоб контролювати аеропорт, необхідно взяти передмістя Донецька. Це єдина можливість з тактичної точки зору побудувати передову лінію оборони.

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«Але потрібно адекватно оцінити обстановку. Хоча, якби командування було на це здатне, у нас би взагалі історії з аеропортом не було. Ще в червні я говорив начальникові Генштабу - залиште аеропорт. У нас немає військ для цього. Аеропорти не потрібні, - каже Бутусов. - У будь-якому випадку те, що там відбувається, я не можу назвати цілком грамотним управлінням».

Однак, за його словами, втрата Донецького аеропорту не означає, що бойовики будуть просуватися далі.

«Ні, не означає. Там конкретна тактична ситуація - ми або заберемо аеропорт під контроль і залишимося на своїх позиціях, або підемо з території,яка повністю прострілюється, залишившись на своїх рубежах», -підсумував Бутусов.

Повну версію матеріалу читайте в свіжому номері журналу Новое Время.