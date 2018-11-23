Мін’юст скасував передачу майна Почаївської лаври УПЦ МП

Таким чином була задоволена скарга Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Комісія Міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра (Релігійна організація Почаївська Свято-Успенська Лавра, відносить себе до УПЦ МП, її очолює єпископ УПЦ Московського патріархату митрополит Почаївський Володимир (Мороз) – УНІАН).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мін'юсту.

Як повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, таким чином була задоволена скарга Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

«Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні», - сказала Сукманова.

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За її словами, члени комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

«Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно», - зазначила перший заступник міністра юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада депутати Тернопільської обласної ради звернулися до Міністерства юстиції України, управління Служби безпеки України у Тернопільській області та прокуратури з проханням надати оцінку факту незаконної реєстрації права користування на 6 споруд Свято-Успенської Почаївської лаври, яку нещодавно здійснив реєстратор КП «Струсівське» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, забезпечивши оренду лаври для УПЦ (Московського патріархату) до 2052 року.

16 листопада на Тернопільщині поліція почала розслідування за фактом можливих зловживань під час передачі у користування нерухомого комплексу Почаївської лаври Українській православній церкві Московського патріархату.