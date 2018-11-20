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У Почаївській міськраді відмовилися надати землю біля Лаври ченцям МП (відео)

18:28, 20 листопада 2018
Тернопіль
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Депутати Почаївської міськради відмовилися надати землю ченцям МП

На наділи площею 2,5 гектара претендують ченці Московського патріархату. Правоохоронці почали досліджувати відео, на якому нібито чернець Почаївської Лаври пропонує депутату гроші, аби той проголосував за виділення землі навколо Лаври у користування МП.

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Теги: #Тернопіль#УПЦ МП