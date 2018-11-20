У Почаївській міськраді відмовилися надати землю біля Лаври ченцям МП (відео)
18:28, 20 листопада 2018Тернопіль
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Правоохоронці почали досліджувати відео, на якому нібито чернець Почаївської Лаври пропонує депутату гроші, аби той проголосував за виділення землі .
На наділи площею 2,5 гектара претендують ченці Московського патріархату / УНІАН
Ченцям Почаївської Свято-Успенської Лаври місцеві депутати відмовилися віддавати землю навколо релігійного комплексу.
На наділи площею 2,5 гектара претендують ченці Московського патріархату. Правоохоронці почали досліджувати відео, на якому нібито чернець Почаївської Лаври пропонує депутату гроші, аби той проголосував за виділення землі навколо Лаври у користування МП.
Депутати Почаївської міськради відмовилися надати землю ченцям МП
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