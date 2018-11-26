Журналісти дізналися думки нардепів щодо запровадження воєнного стану в Україні (відео)

Народні обранці розповіли, чи планують підтримати ініціативу Президента та РНБО.

Журналісти з'ясували думки нардепів щодо запровадження воєнного стану.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Чи планують народні обранці підтримати ініціативу Президента та РНБО. Цей тиждень в українських депутатів був за планом не сесійним, але було скликано позачергове засідання.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС заявили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак прикордонний корабель РФ "Дон", всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що в них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

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У командуванні ВМС України запевнили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені та буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований і слідує в супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік від Керченської протоки 6 українських військовослужбовців отримали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту на сьогодні, 26 листопада, о 16:00, через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки.