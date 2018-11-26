Порошенко проводить переговори з президентом Європейської Ради – Цеголко

Росія здійснила акт агресії проти українських суден в районі Керченської протоки, що є предметом розмови Порошенка зі світовими лідерами.

Президент України Петро Порошенко проводить телефонну розмову з президентом Європейської Ради Дональдом Туском щодо акту агресії РФ в районі Керченської протоки.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter

«Почалися переговори з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском», - зазначив він.

Як відомо, 25 листопада під час засідання РНБО Порошенко анонсував проведення консультацій щодо ситуації навколо акту агресії РФ в районі Керченської протоки з міжнародними партнерами, в тому числі з керівниками міжнародних організацій.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, президент провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вони домовились провести термінове надзвичайне засідання комісії Україна - НАТО у зв’язку з актом агресії РФ проти України в Азово-Чорноморській акваторії.

Вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

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Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.