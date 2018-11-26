Україна та НАТО проведуть термінове засідання спільної комісії через атаку росіян на Азові

Президент України закликав генсекретаря НАТО посилити міжнародний тиск на РФ для негайного звільнення українських моряків та кораблів.

Україна та Північноатлантичний альянс проведуть термінове надзвичайне засідання комісії Україна - НАТО у зв’язку з актом агресії РФ проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії.

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Про це під час телефонної розмови домовились президент України Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

«Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна - НАТО», - зауважив Цеголко.

Порошенко проінформував Столтенберга про брутальний акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії та дії України у відповідь, у тому числі запровадження режиму воєнного стану.

Крім того, глава Української держави закликав генсекретаря НАТО посилити міжнародний тиск на Росію для негайного звільнення українських моряків та кораблів.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було повідомлено згідно з міжнародними нормами з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права та угоді між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрну огорожу, втрачено рятувальний плот.

В результаті агресивних дій Росії, три українських кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію Військового комітету щодо введення воєнного стану через напади на українські кораблі біля Керченської протоки. На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії.