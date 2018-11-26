"Анексії не буде": астролог розповів про долю Закарпаття

Влад Росс виключив ймовірність анексії Закарпаття за прикладом Криму і Донбасу.

Поки прем'єр-міністр Орбан при владі в Угорщині, питання Закарпаття не буде дозволено.

Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс.

"Конфлікт між Україною і Угорщиною через Закарпаття поки що не знаходить шляхів розв'язання. На дії Будапешта істотно впливає Путін, і всі процеси, які ініціюють угорці на Закарпатті, і на їхню відповідну поведінку щодо України на міжнародній арені, даються величезні гроші", - розповів він.

Астролог виключив ймовірність анексії Закарпаття Угорщиною за прикладом Криму і Донбасу.

"Не варто побоюватися, що Угорщина піде шляхом Росії по відношенню до українських територій, і що Закарпаття спіткає та ж доля, що Крим чи Донбас. Це просто неможливо, поки що Угорщина є членом Євросоюзу та НАТО. А вийти з них – це занадто велика ціна для Будапешта", - зазначив Росс.

За словами експерта, поки Орбан при владі в Угорщині, цей конфлікт не буде розв'язано.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – це дуже суперечливий політик, який ще поп'є крові Україні. Нам потрібно просто набратися терпіння і дочекатися, коли він піде з влади. Цей політик – просто маріонетка Кремля. Ситуація, подібна до нинішньої, буде і далі зберігатися, власне, доти, доки триватиме спонсорування Орбана грошима Кремля", - розповів астролог

Крім того, ситуація на Закарпатті суттєво не зміниться доти, доки не буде обраний новий президент України, упевнений Росс. "Порошенко – це не та людина, яка в силах вирішити цю проблему", - додав експерт.

"Плутон все далі і далі відходить в гороскопі України, а Плутон – це символ воєн і конфліктів. Остаточно він піде в 2020 році, і з цього часу почне складатися більш сприятлива ситуація в нашій країні", - резюмував він.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Клімкін повідомив, що Україна та Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття з Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході країні.

22 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.

Довідка УНІАН. Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Міністр закордонних справ Угорщини вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості. Орбан висловив сподівання, що після президентських виборів у 2019 році з владою України буде легше домовлятися.