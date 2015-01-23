Саріуш-Вольський: Росія готується до більшої агресії

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна заява Саріуша-Вольського розповсюджена сьогодні у Брюсселі.

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„На фоні ескалації бойових дій новини про прогрес, досягнутий у Берліні в ході переговорів на рівні міністрів щодо української кризи, схожі на загрозу, а також на те, що що мирні переговори в даний час використовуються Росією як інструмент територіального завоювання, щоб виграти час і змусити Україну й Захід домовитися про нові угоди, змінюючи погоджені в Мінську, і зашкодити Україні”, - йдеться в заяві.

Політик переконаний, що реальний прогрес може бути тільки тоді, коли „Росія та спровоковане Росією насильство буде зупинено». Він також висловив жаль з приводу загибелі невинних цивільних людей під час нинішньої ескалації бойових дій на сході України.

„Якщо Росія хоче серйозно ставитися до світу, вона повинна реалізувати Мінські домовленості, які включають в себе виведення всієї військової техніки та персоналу з України, припинити постачати зброю терористам-бойовикам, повернути уряду України контроль за кордоном і звільнити всіх заручників, у тому числі тих, які утримуються в Росії, таких як Надія Савченко, яка є членом українського парламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи”, - заявив Саріуш-Вольський.

Європейський народник зазначив, що „на тлі заяв щодо доброї волі Кремля ми є свідками ганебної ескалації вторгнення і розширення присутності російських військ і сучасного озброєння в українському Донбасі”.

„Така лицемірна політика повинна бути рішуче відкинута і може розглядатися тільки як намагання Кремля обійти свої зобов'язання відповідно до Мінської угоди та підготуватися до більшої агресії. Під прикриттям того, що Росія помилково називає мирними переговорами, ця політика також спрямована на подальше посилення тиску на Україну і на Захід стосовно неприйнятних конституційних поступок, підриваючи єдність української держави”, - сказав Саріуш-Вольський.

Політик також констатував, що все більше мирних жителів страждають від „російської агресії та тероризму, який спонсорує Росія”. „Зокрема, ми разом з родинами та родичами загиблих і поранених у Волновасі та під час обстрілу тролейбуса в Донецьку. У ці дні інтенсивних боїв наші думки також разом з українськими солдатами – кіборгами”, - додав він.