Турчинов не виключає, що найближчим часом РФ може почати потужний наступ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Зокрема, Турчинов не виключає проведення ворогом в найближчий час наступальних операцій. Секретар РНБО відзначив, що ситуація довкола Донецького аеропорту залишається найбільш складною. "Фактично, повністю знищено новий термінал, але наші Збройні Сили зміцнили свої позиції в районі населеного пункту Піски та нанесли ворогу серію дуже сильних ударів", - заявив Турчинов за результатами поїздки в зону бойових дій.

Читайте такожРосія зацікавлена в легалізації "ЛНР" і "ДНР" – експертЗа його словами, були знищені комунікації та транспортні розв'язки, які дозволяли швидко підводити бронетехніку фактично до самого летовища. "Крім того, ситуація стабілізована і на півдні, там де напередодні була спроба прорвати нашу оборону в районі 31 та 29 блокпостів", - сказав Турчинов.

Він наголосив, що постійне збільшення вздовж лінії зіткнення сил і засобів противника, "зокрема, підтягування на передову кадрових частин Збройних сил Російської Федерації, дає підстави прогнозувати проведення в найближчий час ворогом потужних наступальних операцій".