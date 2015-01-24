Росія відмовилася звільнити Савченко до сесії ПАРЄ

Про це сказав доповідач Асамблеї з Росії Андреас Гросс, який 23 січня провів переговори в Москві з головою Державної Думи Росії Сергієм Наришкіним, повідомляє "Голос Америки".

"Після розмови з паном Наришкіним мені стало ясно, що на звільнення Надії Савченко немає шансів, поки розслідування не встановить, винна вона чи ні", - сказав Андреас.

Читайте такожНідерланди підготували резолюцію про позбавлення делегації РФ повноважень в ПАРЄ

Доповідач ПАРЄ сказав, що Наришкін дійсно думає, що є ознаки того, що Савченко брала участь у вбивстві двох журналістів.

Нагадаємо, 20 січня голова Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер звернулася до Сергія Наришкіна з листом, в якому просила його про звільнення Надії Савченко "у відповідності з Мінським Протоколом, з гуманітарних або інших підстав".