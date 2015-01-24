СБУ оприлюднила запис розмови бойовиків про підготовку теракту в Маріуполі (аудіо)

20:51, 24 січня 2015
Політика
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Контррозвідка СБУ перехопила розмову ватажків терористів так званої "ДНР", які планували здійснити обстріл Маріуполя.

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Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

"У розмові бойовик з т.зв. ДНР на прізвисько «Терорист» дає з Донецька команду на застосування реактивних систем залпового вогню проти мирних мешканців Маріуполя", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожОБСЄ закликає розслідувати криваві події у МаріуполіІнший бойовик на прізвисько «Пєпєл» висловлює готовність виконати наказ на обстріл густонаселеного житлового масиву міста, а потім доповідає про результати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі бойовики вчинили теракт, жертвами якого стали 30 осіб.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. Також МЗС України заявило, що відповідальність за теракт несе Росія.

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