СБУ оприлюднила запис розмови бойовиків про підготовку теракту в Маріуполі (аудіо)

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

"У розмові бойовик з т.зв. ДНР на прізвисько «Терорист» дає з Донецька команду на застосування реактивних систем залпового вогню проти мирних мешканців Маріуполя", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі бойовики вчинили теракт, жертвами якого стали 30 осіб.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. Також МЗС України заявило, що відповідальність за теракт несе Росія.