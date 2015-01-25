Канада розглядає варіанти посилення тиску на Росію

Уряд Канади висловлює обурення суботнім обстрілом Маріуполя і закликає Росію припинити підтримку сепаратистів. Про це йдеться у його заяві, передає Радіо Свобода.

«Ці ганебні дії вкотре демонструють тривалу кампанію Росії з агресії щодо України, а також її шокуючу готовність пожертвувати цивільним населенням заради досягнення своїх незаконних цілей», – наголосили в канадському уряді.

Канада висловлює співчуття родинам загиблих. В уряді Канади зазначили, що розглядають варіанти посилення тиску на Росію.

Читайте такожБайден пообіцяв Порошенку посилити міжнародний тиск на Росію «Ми закликаємо Росію поважати режим припинення вогню, негайно припинити підтримку бойовиків і дати можливість миру повернутися на схід України», – заявили в канадському уряді.

Канада також виступила з підтримкою ідеї скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН.