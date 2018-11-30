Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українців

Понад два десятки американських штатів заявили про свою позицію щодо дій Радянського Союзу на початку ХХ століття в Україні, визнавши Голодомор актом геноциду, заявили в посольстві України у США.

Американський штат Род-Айленд визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це 30 листопада у Facebook повідомило посольство України в США.

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"Завдяки спільним зусиллям українських дипломатів у США та української громади вже понад два десятки американських штатів заявили про свою позицію щодо дій Радянського Союзу на початку ХХ століття в Україні, визнавши Голодомор актом геноциду", – йдеться в повідомленні.

Род-Айленд став 22-м штатом Сполучених Штатів, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

В Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР.