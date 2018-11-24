Голодомор - чорна діра нашої історії - екс-президент Ющенко

Наша трагедія - це застереження для всіх націй світу, наголосив Віктор Ющенко.

Голодомор - не просто біль і рана.Це - чорна діра нашої історії, яка могла безповоротно поглинути не тільки Україну, але й будь-яку найменшу надію на життя.

Про це у 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років на своїй сторінці у Facebook написав екс-президент України Віктор Ющенко.

Він звернувся з проханням у цей день згадати всіх.

"У моїй долоні – колосок пшениці. Якби я міг простягти цей колосок маленькому хлопчику, який помер від голоду 33-го року біля поля у селі Крути на Чернігівщині. Маленькій дівчинці в селі Віленька на Житомирщині. Жінці в селі Красногірка на Одещині. Чоловікові в селі Теплівка на Полтавщині. До болю і до щему в серці я хотів би цей колосок подати і своєму дідові Іванові, який помер від великого голоду разом зі своєю великою родиною в 1932 році.

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Дорогий український народе! Ми - разом. Сьогодні Україна і світове українство розпочинають вшанування 85-х роковин найстрашнішої катастрофи - Голодомору 1932-1933 років. Поминаємо кожну душу, кожну жертву, кожного мученика. Досі не знаємо всього масштабу цієї трагедії. Поволі - з пам'яті людей, з тих таємних архівів, з тих диявольських "окремих папок" - з'являється її смертельний лик", - написав Ющенко.

"Злочини більшовизму і сталінізму тотожні злочинам нацизму і гітлеризму. Їхня природа - одна: людиноненависництво. Усім нинішнім апологетам сталінізму я кажу прямо і твердо - ваші спроби приречені, виправдання не має і не буде, покайтеся за свій гріх! Це ваша моральна відповідальність перед країною і нацією. Наша трагедія - це застереження для всіх націй світу", - зазначив екс-президент.

Ющенко переконаний, що історична справедливість, безумовно,настане.

"Моє сьогоднішнє слово - не реквієм. Моє слово - це гімн українському народові, чия сила незнищенна. Він переміг смерть. Супроти загрози тотального знищення - ми вистояли. Український народ переміг, бо перемогла його державність, постала його держава. Ми вистояли завдяки мільйонам чесних людей, які не лише воювали за Україну, але й будували її своєю великою і щоденною працею. Ми вистояли, бо воля, правда і життя творилися всіма - Донецьком і Львовом, Луганськом і Ужгородом, Севастополем і Одесою, Харковом і Тернополем, Полтавою і Луцьком, Дніпропетровськом та Івано-Франківськом, Сімферополем і Черніговом, Києвом і всією Україною. Ми перемогли у вирішальній битві зі злом. Сьогодні ми повинні перемогти у вирішальній справі - повернути Україні саму себе", - закликав Ющенко українців.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Цього року виповнюються 85-ті роковини Голодомору – злочину, що був організований більшовицьким тоталітарним режимом.

Згідно з даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, втрати населення через надсмертність під час Великого Голоду становили 3,9 млн осіб.

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За регіональним розподілом втрат, із тогочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше потерпіли Київська та Харківська області. У кожній з них передчасно померли понад 1 млн осіб.

Крім того, за даними дослідників, у пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирали 24 особи, щогодини – 1 тис. 440, щодоби – 34 тис. 560.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

В усіх населених пунктах України сьогодні відбудуться жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів. Зокрема, у столиці такі заходи пройдуть у Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору” за участі президента Петра Порошенка та інших високопосадовців.

О 16.00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбудеться вже традиційна громадська акція «Запали свічку пам’яті». Кожен громадянин може запалити свічку і встановити її на підвіконні (чи на балконі), ушанувавши таким чином пам’ять мільйонів українців, яких було вбито голодом в Україні.

1 вересня 2018 року в Києві розпочалася міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», що протягом 85-ти днів проходила у 85 куточках світу. Мета акції - об’єднати українців усього світу задля пам’яті про Голодомор-Геноцид 1932-1933 рр.

На сьогодні 16 країн визнали Голодомор геноцидом.