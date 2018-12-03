СБУ провела вісім обшуків у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ МП

Служба безпеки України провела 8 обшуків у Житомирській та Овруцькій єпархіях Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області на виконання доручення слідчого управління ГУ Нацполіції Житомирщини проводять санкціоновані слідчі дії у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ МП. У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України та відповідно до ухвал суду правоохоронці провели вісім обшуків у релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ МП", - сказано в повідомленні.

Згідно з ч. 1 ст. 161 ККУ, умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, - караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням волі на строк до 5-ти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, обшуки проводилися у храмах у Житомирі, Овручі та Коростені, зокрема, йшлося про Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор УПЦ МП.

Нагадаємо, 30 листопада правоохоронці провели обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла в Бориспільському районі Київської області. За словами речника Головного управління Нацполіції України у Київській області Миколи Жуковича, вилучено все необхідне для подальших слідчих дій щодо владики Павла.

Триватиме досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено прокуратурою в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).