Росія відмовилася від пропозиції України здійснити обмін заручників 27 грудня - Геращенко

Україна пропонувала передати 23 росіян на 23 українських політв'язнів, що утримуються у російських в'язницях, а також помилувати 66 так званих сепаратистів в обмін на звільнення бойовиками 19 українських військових.

Представники Росії на переговорах у Мінську відмовилися від пропозиції України здійснити обмін заручників 27 грудня.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

Читайте такожПутін заявив, що питання про обмін захоплених українських моряків поки не стоїть на порядку денному

"Українська сторона ще раз передала пропозицію щодо звільнення заарештованих росіян в обмін на українців у російських тюрмах і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях. Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят", - написала Геращенко.

"Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня. На жаль, РФ та її маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали і цю пропозицію звільнення українців. Відповідальність за те, що звільнення заручників заблоковане, - повністю на російській стороні", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільний.