Макрон і Меркель закликали провести обмін заручниками на Донбасі і звільнити політв'язнів до кінця року
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали здійснити обмін заручниками на Донбасі та звільнити політичних бранців до кінця року.
Читайте такожПорошенко обговорив з Меркель і Макроном звільнення українських заручників на Донбасі
Про це йдеться у заяві речника німецького уряду Штефана Зайберта від імені лідерів Франції і Німеччини після їхньої зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Парижі 11 листопада, розміщеній на сайті уряду Німеччини.
"Вони рішуче підтримали обмін заручниками та звільнення політичних в'язнів до кінця цього року", - наголошується у заяві.
Також Макрон і Меркель привітали продовження Верховною Радою дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» до 31 грудня 2019 року.
"Що стосується питання започаткування місії Організації Об'єднаних Націй (миротворців - УНІАН), вони передали це питання міністрам закордонних справ для здійснення подальших політичних обмінів", - сказано у заяві.
Крім того, лідери Франції і Німеччини нагадали про відповідальність усіх сторін щодо необхідності дотримання режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння та повного виконання Мінських угод.