Україна вимагає негайного створення п'ятої робочої підгрупи ТКГ щодо кордону - Геращенко

Українська сторона наполягає, щоб це питання було розглянуте і прийнято як відповідне рішення в рамках нормандського формату.

Україна вимагає негайного створення п'ятої робочої підгрупи щодо українсько-російського кордону Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

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"Україна вимагає негайного створення п‘ятої групи по кордону, яка обговорить повернення українсько-російського кордону, створення зони безпеки вздовж кордону з безперешкодним доступом туди СММ ОБСЄ. Ми наполягаємо, щоб це питання було розглянуте і прийнято як відповідне рішення в рамках нормандського формату", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що російська сторона категорично виступає проти ініціативи створення п'ятої робочої підгрупи стосовно державного кордону.