Сергєєв заявив про присутність 12 тисяч російських солдатів на сході України



Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Український дипломат зазначив, що Україна завжди представляла факти і цифри, які були підтверджені не тільки іншими національними компетентними органами, але також і багаточисельними незалежними спостерігачами і місіями міжнародних організацій на сході.

"Минулого разу в цьому залі ми говорили о 9 тис російських військових, а зараз мова йде о 12 тис (на території України), і також 235 танків, 720 бронетранспортерів, 263 артилерійських системи... Буде набагато легше нам отримати яке-небуть пояснення від російськоі сторони. Що вони роблять на суверенній території України? Було би набагато простіше для всіх нас вирішити цю проблему, якщо б вони негайно вивели би це все...", - наголосив Сергєєв.

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При цьому він звернув увагу, що замість цього представник Російської Федерації в ООН Віталій Чуркін по цим питанням нічого не розповів, постійно повторюючи як мантру про "перевороти", "Бандеру", "фашистів", "антисемітизм", "утиск прав російськомовних", "утиску прав населення Донбасу", але жодного разу не було висловлено співчуття жертвам, які були вбиті російськими найманцями в Маріуполі та Волновасі.

"... Я хочу ще раз закликати Російську Федерацію не грати словами. Тут не театр. У нас є багато доказів вашої прямої та непрямої агресії в Україні", - наголосив він.