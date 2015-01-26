Зурабов не прийшов на зустріч, на якій презентували докази участі РФ в агресії проти України

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Під час зустрічі було презентовано беззаперечні докази участі громадян Російської Федерації в агресії проти України.

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Також Лубківський повідомив, що українська сторона "готова повернути російській стороні/родичам рештки одного з учасників ворожої диверсійно-розвідувальної групи, громадянина Російської Федерації Андрія Ємельянова 1974 р.н., який загинув під час бою".