Зурабов не прийшов на зустріч, на якій презентували докази участі РФ в агресії проти України
22:58, 26 січня 2015Війна
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Незважаючи на публічне запрошення і надіслану українським МЗС ноту-запрошення, посол Російської Федерації Зурабов проігнорував зустріч голови СБУ, міністра закордонних справ та заступника глави АПУ з послами іноземних держав.
Зурабов не прийшов на зустріч, на якій презентували докази участі РФ в агресії проти України / i-g-t.org
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
Під час зустрічі було презентовано беззаперечні докази участі громадян Російської Федерації в агресії проти України.
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Також Лубківський повідомив, що українська сторона "готова повернути російській стороні/родичам рештки одного з учасників ворожої диверсійно-розвідувальної групи, громадянина Російської Федерації Андрія Ємельянова 1974 р.н., який загинув під час бою".
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