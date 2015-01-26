Рада збирається посилити відповідальність за дезертирство - Луценко

Про це повідомив голова фракції БПП Юрій Луценко в ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.

"Верховна Рада має намір посилити відповідальність за дезертирство, а також за невиконання наказів у бою. Тим не менше, ми розраховуємо на патріотизм, на найважливіші чоловічі якості, які проявляють сьогодні чоловіки на фронті", - сказав він.

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"Чим відрізняються ті, хто зараз на фронті від тих, хто завтра буде призваний? Я переконаний, що нічим", - додав Луценко.

Депутат також повідомив, що президент Петро Порошенко у неділю був на похованні сина свого водія, який загинув в АТО.