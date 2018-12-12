этот материал доступен на русском

Вакарчук записав звернення до українців (відео)

16:53, 12 грудня 2018
Політика
5374 0
Вакарчук розповів про систему, яка може знищити українців / Скріншот

Популярний український музикант Святослав Вакарчук розкритикував рішення суду про поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Щодо цього лідер групи "Океан Ельзи" опублікував звернення у Facebook. За його словами, виправдати рішення суду щодо Насірова не можна ніяк.

Читайте такожОприлюднено свіжий рейтинг кандидатів у президенти

"Найважливіше те, що судді, які ухвалили ці рішення, живуть в тій самій країні, що і ми з вами. Вони дихають тим самим повітрям, вони дивляться ті самі новини, вони знають, про що думають люди. І от вони точно знали, що резонанс цього рішення буде величезним через таке рішення. Вони точно знали, що сьогодні боротьба з корупцією та корупціонерами є величезним пріоритетом, ніколи просто так не пропустять такого рішення. Навіть якщо воно правильне по процедурі, воно неправильне за духом, тому що є поняття суспільного інтересу. І це рішення повністю, повністю, попирає суспільний інтерес. Судді приймали це рішення, тому що точно знали, що їм за це нічого не буде. Судова система – це лише частина великої політичної системи, яка сьогодні керує нами. Ця система сама себе ніколи не змінить. Вона буде постійно отруювати нас, постійно ослаблювати нас, і рано чи пізно вона знищить нас, якщо ми не знищимо її", - заявив Вакарчук.

Раніше музикант Святослав Вакарчук заявив, що посада президента його не цікавить.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Поновлення Насірова на посаді голови ДФС
Теги: #Насіров#Святослав Вакарчук