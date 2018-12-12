Вакарчук записав звернення до українців (відео)

Святослав Вакарчук обурений рішенням суду щодо Насірова.

Популярний український музикант Святослав Вакарчук розкритикував рішення суду про поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Щодо цього лідер групи "Океан Ельзи" опублікував звернення у Facebook. За його словами, виправдати рішення суду щодо Насірова не можна ніяк.

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"Найважливіше те, що судді, які ухвалили ці рішення, живуть в тій самій країні, що і ми з вами. Вони дихають тим самим повітрям, вони дивляться ті самі новини, вони знають, про що думають люди. І от вони точно знали, що резонанс цього рішення буде величезним через таке рішення. Вони точно знали, що сьогодні боротьба з корупцією та корупціонерами є величезним пріоритетом, ніколи просто так не пропустять такого рішення. Навіть якщо воно правильне по процедурі, воно неправильне за духом, тому що є поняття суспільного інтересу. І це рішення повністю, повністю, попирає суспільний інтерес. Судді приймали це рішення, тому що точно знали, що їм за це нічого не буде. Судова система – це лише частина великої політичної системи, яка сьогодні керує нами. Ця система сама себе ніколи не змінить. Вона буде постійно отруювати нас, постійно ослаблювати нас, і рано чи пізно вона знищить нас, якщо ми не знищимо її", - заявив Вакарчук.

Раніше музикант Святослав Вакарчук заявив, що посада президента його не цікавить.