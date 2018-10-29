Вакарчук однозначно відповів на питання, чи хоче стати президентом

Раніше лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ухилявся від відповіді на пряме запитання, чи збирається він балотуватися в президенти.

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що посада президента його не цікавить.

Про це він заявив у понеділок на лекції в Харкові, передає "Українська правда".

"Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України - ред.), мене цікавлять зміни в країні", - зазначив співак.

Вакарчук вважає, що політична культура в країні залишилася на рівні 1991 року.

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"Свідомість пройшла великий шлях, а політична культура залишилася радянська. Моє завдання - говорити не про осіб, які мають прийти до влади, а про політичну культуру. Політична культура повинна бути змінена. Я бачу в цьому свою мету", - каже музикант.

Раніше лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ухилявся від відповіді на пряме запитання, чи збирається він балотуватися в президенти.

"Якщо ви хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть", - говорив він.

Як повідомляв УНІАН, Вакарчук знаходиться на четвертому місці в рейтингу кандидатів на посаду президента.