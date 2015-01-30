ЗМІ: Ще один будинок Януковича переписали на нового власника

Про це свідчить витяг із Держреєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляють Наші гроші.

Йдеться про нерухомість за адресою проспект Героїв Сталінграда, будинок 8а (літера Б), там знаходиться колишня поливальна станція.

За даними видання, новим власником став Ростом’ян Артур Хачатурович. Його право власності оформлене за договором купівлі-продажу. Договір був укладений 2 жовтня 2014 р. і посвідчений нотаріусом Альоною Петріцькою. Згідно з документами, знайденими минулої зими в «Межигір’ї», вона у якості нотаріуса обслуговувала фірми «межигірської» групи. Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні, тобто арешт на майно не накладався.

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Також видання повідомляє, у той же день, коли було переоформлено будівлю поливальна станції, з різницею в 12 хвилин у того ж нотаріуса було переоформлене право власності на приватний будинок Януковичів на Оболонській набережній, 33.

До жовтня 2014 р. він також був оформлений на ТОВ "Київбуджитло", однак за результатами договору купівлі-продажу перейшов до того ж Артура Ростом’яна. Даних про накладення арешту в реєстрі також не було.

Повідомляють, що на Оболонській набережній екс-президенту також належить квартира у будинку 15/5. В ній Янукович офіційно був прописаний ще до обрання президентом. Після втечі Януковича квартиру опломбувала прокуратура.