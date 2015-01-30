Порошенко і Меркель домовились зустрітись у Мюнхені 6-8 лютого
17:51, 30 січня 2015Політика
322 0
Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились про зустріч у Мюнхені 6-8 лютого під час безпекової конференції.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
"Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент України подякував Меркель за консолідуючу роль Німеччини та її уряду в підтримці України з боку Євросоюзу, що відображено у висновках Ради ЄС від 29 січня", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПорошенко і Меркель хочуть, аби Тристороння контактна група зустрілася найближчим часом
Порошенко і Меркель домовилися провести спільну зустріч під час безпекової конференції, яка відбудеться в Мюнхені 6-8 лютого , з метою тісної координації подальших кроків, зазначає прес-служба.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter