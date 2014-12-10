Кучма поки що не бачить сенсу проводити переговори із бойовиками

Так вважає учасник переговорного процесу від України Леонід Кучма, повідомляє ТСН.иа. Другий президент України заявив, що вважає цю зустріч недоцільним в умовах, коли друга сторона не може забезпечити режим припинення вогню".

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Черговий раунд переговорів повинен був відбутися в Мінську ще вчора, за участі Леоніда Кучми, представників ОБСЄ, Росії і бойовиків. Але представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" приїхати відмовилися і запропонували перенести зустріч на 12 грудня. А Росія озвучила нову пропозицію щодо дати проведення зустрічі - 11 грудня.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15.30 бойовики обстріляли позиції сил АТО з танків, гранатометів, мінометів, протитанкових ракет і стрілецького озброєння 12 разів.