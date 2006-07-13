Ганна Герман вирішила ризикнути депутатським мандатом

Представник Партії регіонів Ганна ГЕРМАН зобов`язується скласти з себе депутатські повноваження у четвер, якщо її соратник по партії Олег КАЛАШНІКОВ особисто не вибачиться перед знімальною групою каналу СТБ.

Про це вона заявила під час зустрічі з журналістами, які зібралися обговорити ситуацію з побиттям працівників телеканалу, повідомляє «Українська правда».

"Я сьогодні подам у відставку, якщо він особисто не вибачиться перед журналістами", - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН попросила журналістів зрозуміти, що не всі люди витримують випробування владою, і нагадала торішній конфлікт між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і журналістом "Української правди".

"Той костюм (депутата) не так просто носити. Серед членів Партії регіонів виявилися люди, які не знають, що журналістів не те, що бити не можна і вилучати касету, а навіть не можна вказувати, що знімати, а що ні", - сказала Г.ГЕРМАН.

"Я щаслива, що за півтора роки цього навчився Віктор ЯНУКОВИЧ", - додала вона.

Також вона передала обурення лідера Партії регіонів в зв`язку з ситуацією, що склалася.

Вона заявила, що того депутата (КАЛАШНІКОВА) "я не можу називати колегою", при цьому не уточнивши, чи буде він виключений з фракції.

Як відомо, вчора група депутатів, серед яких був О.КАЛАШНІКОВ силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. Міліція веде перевірку цього факту. Присутність серед депутатів, які підійшли до журналістів СТБ, О.КАЛАШНІКОВА правоохоронцями вже встановлена.